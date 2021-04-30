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مقتل 44 وإصابة 150 إسرائيليا في تدافع أثناء حفل يهودي قرب مدينة صفد

لقي 44 إسرائيليا حتفهم وأصيب 150 في تدافع جماعي أثناء احتفال ديني يهودي على جبل الجُرمُق قرب مدينة صَفَد. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي زار موقع الحادث، حيث استقبله ذوو القتلى بموجة من الهتافات.