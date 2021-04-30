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مبادرة إفطار عابري السبيل.. تعزيز لقيم التكافل الاجتماعي في الجزائر

تستقطب مبادرات إفطار عابري السبيل على أطراف الطرقات السريعة في الجزائر اهتمام الكثير من المتطوعين. ففي ولاية البليدة جنوبي العاصمة الجزائرية تتكاتف عدة جمعيات خيرية لتقديم الإفطار لسائقي المركبات.