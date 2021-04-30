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03:14
كاميرا الجزيرة ترصد مراحل تطوير لقاح جديد مضاد لفيروس كورونا
بعد عام من مساعي تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا، بدأ علماء معهد والتر ريد العسكري بولاية ميريلاند الأميركية التجارب السريرية على لقاح يأملون أن يثبت فعاليته ضد الفيروس بسلالاته الحالية والمستقبلية.
30/4/2021
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