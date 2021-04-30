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02:13

قصة شارع- الأشهر في السودان.. شارع الجامعة

الحديث عن أي حقبة أو أحداث تاريخية مهمة ومفصلية في تاريخ السودان، لا بد أن يأتي على ذكر جامعة الخرطوم وشارعها. سمي شارع الجامعة نسبة لجامعة الخرطوم.
30/4/2021
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