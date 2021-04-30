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في 100 يوم الأولى من تولي بايدن الرئاسة.. مباحثات غير مباشرة مع إيران لبحث العودة إلى الاتفاق النووي

من يخطو الخطوة الأولى؟ جدل غير مباشر استمر أسابيع بين واشنطن وطهران، انتهى بعقد مباحثات غير مباشرة في فيينا بين الطرفين إضافة إلى ألمانيا و4 دول الدائمة في مجلس الأمن.