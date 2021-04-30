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في أول خطاب له منذ تسلمه السلطة قبل 100 يوم.. بايدن يدعو الكونغرس إلى تمرير خططه الاقتصادية

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن بلاده ستتصدى لتهديدات برنامجي كوريا الشمالية وإيران النوويين كونهما يهددان العالم بأسره، كما أكد أنه سيعمل على إنهاء الحرب في أفغانستان.