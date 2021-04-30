search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
aj-logo
25:27
فوق السلطة 231– بعد شنق المُقرئ.. أفيخاي يُدرّس القرآن
تناولت حلقة (2021/4/30) من برنامج “فوق السلطة” العناوين التالية: القدس فوق كل السلطات وباب العامود فوق أقفال الاحتلال. موسكو تنذر واشنطن: إن صعدتم صعّدنا والبايدن أظلم.
30/4/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
حياة ذكية- تعرف على تقنيات جديدة تحمي سيارتك من السرقة
play
21:08
فوق السلطة 230– الإمارات تهنئ إيران برمضان وإسرائيل بالنكبة
play
25:28
سباق الأخبار- الأمير فيليب شخصية الأسبوع ومهاجمة "نطنز" حدثه الأبرز
play
47:42
فوق السلطة 229 – رمضان كريم.. بلا سياسة
play
25:06
مقاطع حول هذه القصة
حياة ذكية- تعرف على تقنيات جديدة تحمي سيارتك من السرقة
play
21:08
فوق السلطة 230– الإمارات تهنئ إيران برمضان وإسرائيل بالنكبة
play
25:28
سباق الأخبار- الأمير فيليب شخصية الأسبوع ومهاجمة "نطنز" حدثه الأبرز
play
47:42
فوق السلطة 229 – رمضان كريم.. بلا سياسة
play
25:06
المزيد من أخرى
بعد شنق المُقرئ.. أفيخاي يُدرّس القرآن
حياة ذكية- تعرف على تقنيات جديدة تحمي سيارتك من السرقة
تعرف على تقنيات جديدة تحمي سيارتك من السرقة
فوق السلطة 230– الإمارات تهنئ إيران برمضان وإسرائيل بالنكبة
الأكثر قراءة
ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول البيض؟
كورونا.. أميركا تدرس تصدير فائضها من اللقاحات وتونس لا تستبعد حلولا جذرية لوقف التفشي السريع
لأن فنجان القهوة الصباحي الذي تعشقه قد يختفي قريبا.. للأبد
للاستمتاع بتجربة طهي طعام صحي.. تجنبي 10 أخطاء عند استخدام المقلاة الهوائية