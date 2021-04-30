25:27

فوق السلطة 231– بعد شنق المُقرئ.. أفيخاي يُدرّس القرآن

تناولت حلقة (2021/4/30) من برنامج “فوق السلطة” العناوين التالية: القدس فوق كل السلطات وباب العامود فوق أقفال الاحتلال. موسكو تنذر واشنطن: إن صعدتم صعّدنا والبايدن أظلم.