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25:27

فوق السلطة 231– بعد شنق المُقرئ.. أفيخاي يُدرّس القرآن

تناولت حلقة (2021/4/30) من برنامج “فوق السلطة” العناوين التالية: القدس فوق كل السلطات وباب العامود فوق أقفال الاحتلال. موسكو تنذر واشنطن: إن صعدتم صعّدنا والبايدن أظلم.
30/4/2021
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