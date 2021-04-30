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عودة البرلمان التشادي للعمل وممارسة دوره البرلماني

عقد البرلمان التشادي جلسته الثانية المخصصة للأخبار والمعلومات المرتبطة بالفترة الانتقالية، وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم علي كولوتو إن البرلمان عاد إلى العمل بعد أن حله المجلس العسكري.