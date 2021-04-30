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حفظ القرآن الكريم وأحكام التلاوة عن بعد في المغرب

استعان بعض الأئمة والقراء في المغرب بتطبيقات التواصل الاجتماعي لتعليم الأطفال وهم في منازلهم، قواعد التلاوة، ومتابعة حفظهم للقرآن الكريم عوض حضور الدروس. المبادرة تحاول تجاوز ظروف جائحة كورونا.