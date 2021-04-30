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تفاؤل حذر في محادثات فيينا وبوادر انفراج واضحة

لاحت بوادر أكثر إيجابية على حدوث حلحلة في محادثات فيينا بشأن العودة للاتفاق النووي مع إيران، حيث أبدت واشنطن استعدادها لرفع الكثير من العقوبات الاقتصادية عن إيران،