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تعرف على قصة النزاع الحدودي بين قرغيزستان وطاجيكستان

يعود تاريخ النزاعات الحدودية بين قرغيزستان وطاجيكستان إلى فترة استقلالهما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي في بداية تسعينيات القرن الماضي، إذ لم يَجرِ منذ ذلك الحين ترسيم الحدود بين البلدين.