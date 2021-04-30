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بعد قرار تأجيل الانتخابات.. فصائل فلسطينية تندد بقرار الرئيس عباس

نددت فصائل فلسطينية بإعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية، ونظمت حركة حماس مسيرات جماهيرية في غزة رفضًا للقرار. وجاء إعلان تأجيل الانتخابات بعد رفض إسرائيل إجراءها داخل المدينة