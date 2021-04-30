البث الحي
03:33

بعد قرار تأجيل الانتخابات.. فصائل فلسطينية تندد بقرار الرئيس عباس

نددت فصائل فلسطينية بإعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية، ونظمت حركة حماس مسيرات جماهيرية في غزة رفضًا للقرار. وجاء إعلان تأجيل الانتخابات بعد رفض إسرائيل إجراءها داخل المدينة
30/4/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

قصة شارع- الأشهر في فرنسا.. شارع الشانزليزيه

01:57
(الجزيرة)

العلاقات الروسية الأميركية.. لقاء مرتقب بين الرئيسين الصيف المقبل

04:40
(الجزيرة)

لا حل في اليمن من دون السعودية.. المبعوث الأميركي لليمن يلتقي ولي العهد السعودي

03:01
(الجزيرة)

مقتل 44 وإصابة 150 إسرائيليا في تدافع أثناء حفل يهودي قرب مدينة صفد

02:02
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

قصة شارع- الأشهر في فرنسا.. شارع الشانزليزيه

01:57
(الجزيرة)

العلاقات الروسية الأميركية.. لقاء مرتقب بين الرئيسين الصيف المقبل

04:40
(الجزيرة)

لا حل في اليمن من دون السعودية.. المبعوث الأميركي لليمن يلتقي ولي العهد السعودي

03:01
(الجزيرة)

مقتل 44 وإصابة 150 إسرائيليا في تدافع أثناء حفل يهودي قرب مدينة صفد

02:02
المزيد من التقارير الإخبارية

قصة شارع- الأشهر في فرنسا.. شارع الشانزليزيه

(الجزيرة)

العلاقات الروسية الأميركية.. لقاء مرتقب بين الرئيسين الصيف المقبل

(الجزيرة)

لا حل في اليمن من دون السعودية.. المبعوث الأميركي لليمن يلتقي ولي العهد السعودي

(الجزيرة)

مقتل 44 وإصابة 150 إسرائيليا في تدافع أثناء حفل يهودي قرب مدينة صفد

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بعد شنق المُقرئ.. أفيخاي يُدرّس القرآن

(الجزيرة)

ماذا يحدث لجسم الصائم عند تناول البيض؟

كورونا.. أميركا تدرس تصدير فائضها من اللقاحات وتونس لا تستبعد حلولا جذرية لوقف التفشي السريع

جرعات من لقاح مودرنا معدة لتطعيم جنود أميركيين في قاعدة باليابان (غيتي)

لأن فنجان القهوة الصباحي الذي تعشقه قد يختفي قريبا.. للأبد