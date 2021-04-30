02:45

بسبب رفض إسرائيل إجراءها في القدس المحتلة.. تأجيل موعد الانتخابات الفلسطينية

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل موعد الانتخابات التشريعية بسبب رفض إسرائيل إجراءها في القدس. وقال عباس إن الجهود الدولية، أخفقت في ثني إسرائيل عن قرارها منع إجراء الانتخابات في القدس.