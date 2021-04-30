02:19

بايدن يتجه لإنهاء أطول حروب أميركا بإعلانه سحب القوات الأميركية من أفغانستان

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في 14 أبريل/نيسان الجاري السحب الكامل للقوات الأميركية من أفغانستان؛ لينهي بذلك أطول حروب الولايات المتحدة. وأوضح حينها بايدن أن الانسحاب سيبدأ في 1 مايو/أيار المقبل.