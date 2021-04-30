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بايدن يؤجل الإفراج عن التشريعات الخاصة بالهجرة واللجوء

يعتبر ملف الهجرة واللاجئين في الولايات المتحدة أحد الملفات الجدلية، وكان عنوانا رئيسا ضمن عناوين حملات الانتخابات الرئاسية الأخيرة.