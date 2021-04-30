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اليمن.. جهود أممية وتحذيرات من مجاعة

“لا يوجد أي بلد يشهد هذا العدد من الجياع”.. هكذا تحدث منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة مارك لوكوك، الذي يضيف أن ثلثي الشعب اليمني يحتاجون للمساعدة.
29/4/2021
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