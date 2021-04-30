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02:43
القبة الحديدية.. هل فشلت في حماية إسرائيل وأعيت جنودها؟
رغم الفخر الكبير الذي يبديه الجيش الإسرائيلي بالقبة الحديدية، فإن هذه القبة بالواقع العملي فشلت في كثير من الأحيان بحماية الإسرائيليين من الصواريخ التي تطلق عليهم من قطاع غزة أو مناطق أخرى.
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29/4/2021
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