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55:02

الحصاد (2021/4/29)

ناقشت إيمان عياد في الحصاد (2021/4/29) العناوين التالية: إيران ترحب باللهجة السعودية الجديدة، ولقاء أميركي روسي بشأن العقوبات على إيران، والمبعوثان الأممي والأميركي في الرياض لوقف إطلاق النار باليمن.
29/4/2021
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