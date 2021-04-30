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الجيش الفرنسي: سيتم طرد العسكريين الذين وقعوا على عريضة تطالب بالتصدي للقاطنين بالضواحي

أعلن قائد الأركان في الجيش الفرنسي أنه سيتم طرد العسكريين الذي وقعوا على عريضة نشرت قبل أيام، وحررها عدد من الضباط السابقين. حيث دعت العريضة قيادة البلاد إلى التصدي للخطر المحدق بفرنسا وهويتها.