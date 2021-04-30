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أزمة مياه شرب حادة تعيشها أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم

تعيش أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم أزمة مياه شرب حادة، ونقص في الإمدادات يقدر بـ900 ألف متر مكعب. وقد عبر الأهالي عن غضبهم بسبب أزمة باتت تؤرقهم منذ سنوات، في حين تعهدت حكومة الولاية بحلها.