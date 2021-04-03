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موسكو تعتبر القوات الأميركية بأوكرانيا زيادة للتوتر على الحدود

قال المتحدث باسم الكرملين إن استقدام قوات عسكرية أميركية في أوكرانيا سيزيد التوتر على الحدود مع روسيا، وسيدفعها لاتخاذ إجراءات جديدة لضمان أمنها. يأتي ذلك في وقت تتهم فيه أوكرانيا روسيا بتهديد أمنها.
2/4/2021
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