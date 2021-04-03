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25:29

فوق السلطة 227 – أسبوع مصر الحزين

تناولت حلقة (2021/4/2) من برنامج “فوق السلطة” موضوعاتها في العناوين التالية: أسبوع مصر الحزين.. القطارات مجددا تأكل العابرين. وتعويم إيفر غيفن سيئة السمعة ناقلة الحيوانات البنوية.
2/4/2021
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