search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
aj-logo
25:29
فوق السلطة 227 – أسبوع مصر الحزين
تناولت حلقة (2021/4/2) من برنامج “فوق السلطة” موضوعاتها في العناوين التالية: أسبوع مصر الحزين.. القطارات مجددا تأكل العابرين. وتعويم إيفر غيفن سيئة السمعة ناقلة الحيوانات البنوية.
2/4/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
نساء عراقيات يعملن على إزالة الألغام في البصرة
play
01:41
فوق السلطة 226 – مهاجمة السيسي من تركيا ممنوعة حتى إشعار آخر
play
25:01
تأملات "عرار.. الشاعر المتمرد"
play
21:40
فوق السلطة 225–من دفع ضاحي خلفان للإساءة إلى السعودية؟
play
25:24
مقاطع حول هذه القصة
نساء عراقيات يعملن على إزالة الألغام في البصرة
play
01:41
فوق السلطة 226 – مهاجمة السيسي من تركيا ممنوعة حتى إشعار آخر
play
25:01
تأملات "عرار.. الشاعر المتمرد"
play
21:40
فوق السلطة 225–من دفع ضاحي خلفان للإساءة إلى السعودية؟
play
25:24
المزيد من أخرى
لبنان بلد نووي.. رجاء أطفئ السيجارة
نساء عراقيات يعملن على إزالة الألغام في البصرة
كيف فرق النص القرآني بين الجسم والجسد؟
فوق السلطة 226 – مهاجمة السيسي من تركيا ممنوعة حتى إشعار آخر
الأكثر قراءة
لماذا أطاح ملك الأردن بمستشار محمد بن سلمان؟
شعر الملكة تيي يثير حيرة رواد مواقع التواصل؟ وعلماء الآثار يوضحون الحقيقة
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأفوكادو يوميا؟
دخل في غيبوبة منذ 39 عاما.. بالفيديو: القصة المأساوية لنجم فرنسا وسان جيرمان