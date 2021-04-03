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عقب حادثة الكونغرس.. البنتاغون يحشد قوة تدخُّل في ميريلاند

أكدت الشرطة الأميركية مقتل أحد عناصرها متأثرا بجراحه، عقب حادث محاولة اقتحام الكونغرس بسيارة من قبل شخص توفي لاحقا بعد إصابته برصاص الشرطة. وأضافت في بيان أن الحادث لا يبدو ذا طبيعة إرهابية.
3/4/2021
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