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روسيا تفرض قانون وضع علامة "عميل أجنبي" على المواد المنشورة في الإعلام

اعتمدت السلطات الروسية قانوناً يفرض على المواطنين وضع علامة “عميل أجنبي” على أي منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كان مصدرها مؤسسات إعلامية أو حقوقية أو شخصيات مصنفة في روسيا كعملاء أجانب.