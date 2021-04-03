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جائحة كورونا تلقي بظلالها على قطاع الإنتاج الدرامي في الأردن

يمر الفنانون الأردنيون بظروف غير مسبوقة بسبب شح الإنتاج الدرامي وانحسار فرص عملهم أو غيابها بسبب جائحة كورونا. وتسبب الوضع في تراجع إيرادات نقابة الفنانين وهو ما قد يهدد بإفلاس صناديقها.