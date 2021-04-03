البث الحي
01:35

تربية النعام في مصر

يوسف العادلي شاب له تجربة ناجحة في تربية النعام. في مصر تعدّ تربية النعام من القطاعات الواعدة الموجهة للتصدير، وقد استقطبت العديد من رواد الأعمال الشباب.
3/4/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

إيطاليا.. تضرر قطاع السياحة جراء أزمة كورونا

02:22
(الجزيرة)

ارتفاع معدلات الجوع بالبرازيل بعد تراجع برامج الدعم الاجتماعي وجائحة كورونا

02:04
(الجزيرة)

السودان.. استخدام الطاقة الشمسية لتعويض نقص الكهرباء

02:14
(الجزيرة)

جائحة كورونا تلقي بظلالها على قطاع الإنتاج الدرامي في الأردن

02:24
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

إيطاليا.. تضرر قطاع السياحة جراء أزمة كورونا

02:22
(الجزيرة)

ارتفاع معدلات الجوع بالبرازيل بعد تراجع برامج الدعم الاجتماعي وجائحة كورونا

02:04
(الجزيرة)

السودان.. استخدام الطاقة الشمسية لتعويض نقص الكهرباء

02:14
(الجزيرة)

جائحة كورونا تلقي بظلالها على قطاع الإنتاج الدرامي في الأردن

02:24
المزيد من التقارير الإخبارية

إيطاليا.. تضرر قطاع السياحة جراء أزمة كورونا

(الجزيرة)

ارتفاع معدلات الجوع بالبرازيل بعد تراجع برامج الدعم الاجتماعي وجائحة كورونا

(الجزيرة)

السودان.. استخدام الطاقة الشمسية لتعويض نقص الكهرباء

(الجزيرة)

جائحة كورونا تلقي بظلالها على قطاع الإنتاج الدرامي في الأردن

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

لماذا أطاح ملك الأردن بمستشار محمد بن سلمان؟

ملك الأردن عبد الله الثاني (يسار) وولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال مؤتمر دافوس الصحراء (رويترز)

شعر الملكة تيي يثير حيرة رواد مواقع التواصل؟ وعلماء الآثار يوضحون الحقيقة

مومياء الملكة تيي "1398 قبل الميلاد" (مواقع التواصل)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأفوكادو يوميا؟

دخل في غيبوبة منذ 39 عاما.. بالفيديو: القصة المأساوية لنجم فرنسا وسان جيرمان

آدامز بقميص سان جيرمان (يسار) وبعد أن دخل في غيبوبة (مواقع التواصل)