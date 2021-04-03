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تربية النعام في مصر

يوسف العادلي شاب له تجربة ناجحة في تربية النعام. في مصر تعدّ تربية النعام من القطاعات الواعدة الموجهة للتصدير، وقد استقطبت العديد من رواد الأعمال الشباب.