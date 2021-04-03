البث الحي
02:03

النيجر.. محمد بازوم يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد

أدى رئيس النيجر المنتخب محمد بازوم اليمين الدستورية، بعد فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 21 من فبراير/شباط الماضي. وترفض المعارضة الاعتراف بفوز بازوم.
3/4/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

إيطاليا.. تضرر قطاع السياحة جراء أزمة كورونا

02:22
(الجزيرة)

ارتفاع معدلات الجوع بالبرازيل بعد تراجع برامج الدعم الاجتماعي وجائحة كورونا

02:04
(الجزيرة)

السودان.. استخدام الطاقة الشمسية لتعويض نقص الكهرباء

02:14
(الجزيرة)

جائحة كورونا تلقي بظلالها على قطاع الإنتاج الدرامي في الأردن

02:24
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

إيطاليا.. تضرر قطاع السياحة جراء أزمة كورونا

02:22
(الجزيرة)

ارتفاع معدلات الجوع بالبرازيل بعد تراجع برامج الدعم الاجتماعي وجائحة كورونا

02:04
(الجزيرة)

السودان.. استخدام الطاقة الشمسية لتعويض نقص الكهرباء

02:14
(الجزيرة)

جائحة كورونا تلقي بظلالها على قطاع الإنتاج الدرامي في الأردن

02:24
المزيد من التقارير الإخبارية

إيطاليا.. تضرر قطاع السياحة جراء أزمة كورونا

(الجزيرة)

ارتفاع معدلات الجوع بالبرازيل بعد تراجع برامج الدعم الاجتماعي وجائحة كورونا

(الجزيرة)

السودان.. استخدام الطاقة الشمسية لتعويض نقص الكهرباء

(الجزيرة)

جائحة كورونا تلقي بظلالها على قطاع الإنتاج الدرامي في الأردن

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

لماذا أطاح ملك الأردن بمستشار محمد بن سلمان؟

ملك الأردن عبد الله الثاني (يسار) وولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال مؤتمر دافوس الصحراء (رويترز)

شعر الملكة تيي يثير حيرة رواد التواصل الاجتماعي؟ وعلماء الآثار يوضحون الحقيقة

مومياء الملكة تيي "1398 قبل الميلاد" (مواقع التواصل)

دخل في غيبوبة منذ 39 عاما.. بالفيديو: القصة المأساوية لنجم فرنسا وسان جيرمان

آدامز بقميص سان جيرمان (يسار) وبعد أن دخل في غيبوبة (مواقع التواصل)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأفوكادو يوميا؟