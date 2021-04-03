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النيجر.. محمد بازوم يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد

أدى رئيس النيجر المنتخب محمد بازوم اليمين الدستورية، بعد فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 21 من فبراير/شباط الماضي. وترفض المعارضة الاعتراف بفوز بازوم.