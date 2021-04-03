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السودان.. استخدام الطاقة الشمسية لتعويض نقص الكهرباء

اتجه آلاف المواطنين في السودان إلى استخدام الطاقة الشمسية لتأمين حاجتهم من الكهرباء في المنازل والمزارع، ويتزامن ذلك مع أزمة في إنتاج الكهرباء تتسبب في انقطاع التيار عن المنازل لمدة تصل إلى ساعات.