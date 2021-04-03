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الاحتراف في الوطن العربي.. هل أصلح كرة القدم؟

تتلاحق الأسئلة منذ دخول الرياضة العربية طور الاحتراف عن مدى نجاح التجربة، وحول حدود التداخل بين المال والرياضة في منطقة يعتبر فيها الالتفاف على القوانين رياضة شائعة.