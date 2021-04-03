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ارتفاع معدلات الجوع بالبرازيل بعد تراجع برامج الدعم الاجتماعي وجائحة كورونا

تواجه قارّة أميركا اللاتينية ارتفاعاً كبيراً في معدّلات الجوع، أعادها إلى مستويات كانت عليها قبل أكثر من 3 عقود. وقد ضاعفت أزمة كورونا أزمة الأمن الغذائي خصوصاً في دول عدة منها البرازيل.
3/4/2021
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