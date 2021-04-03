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02:22
إيطاليا.. تضرر قطاع السياحة جراء أزمة كورونا
يعيش القطاع السياحي في إيطاليا أوضاعا صعبة جراء وباء كورونا، وتسببت موجات الإغلاق المتتالية بتراجع كبير في عدد السياح. إذ تشكل السياحة أحد أعمدة الاقتصاد الإيطالي.
3/4/2021
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