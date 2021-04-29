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نشرة الثامنة "نشرتكم" 2021/4/29

رصدت نشرة الثامنة “نشرتكم” بتاريخ (2021/4/29) أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وكان من بينها حالة الغضب التي تسبب بها محمد رمضان بسبب إساءته لقطاع غزة في أحد مشاهد مسلسله الرمضاني