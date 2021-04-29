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مسؤولون طبيون فرنسيون: تعقب فيروس كورونا عبر شبكات الصرف الصحي لا يغني عن الفحوص التقليدية

تقوم السلطات الفرنسية المختصة بتعقب فيروس كورونا ومحاولة اكتشافه قبل انتشاره بطرق مختلفة، من بينها تحليل مياه الصرف الصحي لرصد الوباء.