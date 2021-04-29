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02:27
لبنان.. مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالأيتام تواجه شحا ماليا
تواجه مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالأيتام في لبنان شحا ماليا، يهدد استمرار عملها في ظل الأزمات المالية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.
29/4/2021
-
|
آخر تحديث: 29/4/2021
08:57 PM (مكة المكرمة)
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