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قصة شارع – ما الذي تعرفه عن شارع آسيا أفريقيا في إندونيسيا؟

تنقل قصة شارع اليوم حكاية من مدينة باندونغ في إندونيسيا، وبالتحديد من شارع آسيا أفريقيا الذي يمتد في قلب باندونغ مسافة كيلومترين فقط، لكن عمره وعمر حكاياته يعود لأكثر من 200 عام مضت.
29/4/2021
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