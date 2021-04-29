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في ظل تسريبات عن مباحثات مع الرياض.. ظريف في مسقط بعد زيارة للدوحة وبغداد

وصل وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إلى سلطنة عمان بعد زيارة للعاصمتين القطرية والعراقية، وتأتي هذه الزيارات في ظل تسريبات عن محادثات سرية بين السعودية وإيران جرت في العاصمة العراقية.