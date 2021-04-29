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عصائر رمضان ومحاذيرها.. ما الذي يجب أن تنتبه إليه؟

لا تخلو الموائد الرمضانية من مختلف أنواع العصائر والمشروبات، وذلك لكون فوائدها الصحية كثيرة، فهي غنية بالمعادن والفيتامينات المهمة لجسم الإنسان، ولكن في نفس الوقت قد يكون لها بعض الآثار الجانبية.
29/4/2021
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