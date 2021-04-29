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رونق الزاوية الرمضانية.. إليك أهم النصائح لتجهيز ديكور شهر رمضان

تعد الضيافة وتبادل الزيارات بين الأحباب والأصحاب من أهم ما يميز شهر رمضان الكريم، ولذلك قدمت مصممة الديكور سارة شاتيلا العديد من الأفكار والنصائح التي يمكن استخدامها لاستقبال الزيارات في أبهى حلة.