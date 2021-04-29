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جدل وتبادل للاتهامات في إيران بعد تسريب تصريحات ظريف

ثارت حالة من الجدل وتبادل الاتهامات بين الأوساط السياسية في إيران بعد تسريب تصريحات لوزير الخارجية جواد ظريف بشأن مجريات مفاوضات الاتفاق النووي،