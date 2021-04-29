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تشاد.. قتل وإصابة العشرات في مظاهرات للأحزاب والجمعيات المعارضة

قُتل وأصيب عشرات بمظاهرات نظمها تحالف للجمعيات والأحزاب المعارضة في تشاد. وتقول السلطات التشادية إن تنظيم المظاهرات مخالف لقرار المجلس العسكري بالحداد على وفاة الرئيس الراحل إدريس ديبي،