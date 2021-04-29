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المندوب الروسي في مفاوضات فينيا يؤكد إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل نهاية مايو

قال المندوب الروسي المشارك في مفاوضات فيينا إن المشاركون اتفقوا على العمل بمجهود أكبر من أجل التوصل إلى اتفاق لاستئناف الصفقة النووية قبل نهاية شهر مايو/أيار.