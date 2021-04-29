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57:01

الحصاد 2021/4/28

سلطت خديجة بن قنة في ملف الحصاد (2021/4/28) الضوء على اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف بمسؤول حوثي في سلطنة عمان والحديث عن حل سياسي للازمة اليمنية،
28/4/2021
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