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57:01
الحصاد 2021/4/28
سلطت خديجة بن قنة في ملف الحصاد (2021/4/28) الضوء على اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف بمسؤول حوثي في سلطنة عمان والحديث عن حل سياسي للازمة اليمنية،
28/4/2021
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