57:01

الحصاد 2021/4/28

سلطت خديجة بن قنة في ملف الحصاد (2021/4/28) الضوء على اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف بمسؤول حوثي في سلطنة عمان والحديث عن حل سياسي للازمة اليمنية،