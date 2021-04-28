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نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/28)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/28) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع تصريحات رئيس الوزراء المصري بأن البلاد دخلت مرحلة فقر مائي بسبب سد النهضة، كما رصدت التفاعل مع حملة “أنقذوا حي الشيخ جراح”.