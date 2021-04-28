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24:25
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/27)
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/4/27) التفاعل مع تنفيذ السلطات المصرية حكم الإعدام بحق 9 أشخاص في قضية كرداسة، كما رصدت التفاعل التونسي مع طلب منظمة الصحة الدولية وقف برنامج “الكاميرا الخفية”.
27/4/2021
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