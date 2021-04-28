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مفاوضات فيينا.. هل تنجح في حل أزمة الاتفاق النووي الإيراني؟

قالت مصادر دبلوماسية إن مجموعات الخبراء التي شكلتها الأطراف المعنية بالمفاوضات بشأن الاتفاق النووي في فيينا ستواصل عملها بمناقشة القضايا التفصيلية المتعلقة برفع العقوبات الأميركية على إيران.

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