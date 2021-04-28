02:26

ما قصة 100 يوم التي اعتاد الرؤساء الأميركيون على إطلاق وعود فيها؟

اعتاد الرؤساء الأميركيون على إطلاق وعود وتحقيقها في 100 يوم الأولى من الحكم، أي منذ اللحظة الأولى لبداية مسار حكمهم؟ وكيف أضحت معيارا وبندا رئيسا في برامج المرشحين الرئاسيين.