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قصة شارع.. ماذا تعرف عن شارعي ماخوفايا وأخوتني رياد بموسكو؟

جاءت قصة شارع اليوم من العاصمة الروسية موسكو، وبالتحديد من شارعا ماخوفايا وأخوتني رياد، حيث يشكل هذان الشارعان سوية جزءا أساسيا من هوية موسكو السياسية والثقافية والتاريخية.