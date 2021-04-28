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سوق المباركية.. أحد أشهر الأسواق في الكويت يفقد بريقه بسبب فيروس كورونا

يمر شهر رمضان للعام الثاني على التوالي في الكويت وسط حظر تجوال تفرضه السلطات للحد من انتشار فيروس كورونا، وقد ألقت الجائحة بظلالها على سوق المباركية التراثي الذي اعتاد في السابق أن يعج بالزوار.