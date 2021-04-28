البث الحي
21:08

حياة ذكية- تعرف على تقنيات جديدة تحمي سيارتك من السرقة

سلطت حلقة (2021/4/28) من برنامج “حياة ذكية” الضوء على تطور وسيلة النقل الخامسة في العالم والمسماة “هايبر لوب”. تطور الروبوتات ودخولها عالم الترفيه. تقنيات جديدة تحمي السيارات من السرقة.
28/4/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

فوق السلطة 230– الإمارات تهنئ إيران برمضان وإسرائيل بالنكبة

25:28
(الجزيرة)

سباق الأخبار- الأمير فيليب شخصية الأسبوع ومهاجمة "نطنز" حدثه الأبرز

47:42
(الجزيرة)

فوق السلطة 229 – رمضان كريم.. بلا سياسة

25:06
(الجزيرة)

حياة ذكية.. تعرف على مواصفات أفضل حاسوب للألعاب

19:53
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

فوق السلطة 230– الإمارات تهنئ إيران برمضان وإسرائيل بالنكبة

25:28
(الجزيرة)

سباق الأخبار- الأمير فيليب شخصية الأسبوع ومهاجمة "نطنز" حدثه الأبرز

47:42
(الجزيرة)

فوق السلطة 229 – رمضان كريم.. بلا سياسة

25:06
(الجزيرة)

حياة ذكية.. تعرف على مواصفات أفضل حاسوب للألعاب

19:53
المزيد من أخرى

تعرف على تقنيات جديدة تحمي سيارتك من السرقة

(الجزيرة)

فوق السلطة 230– الإمارات تهنئ إيران برمضان وإسرائيل بالنكبة

(الجزيرة)

الإمارات تهنئ إيران برمضان وإسرائيل بالنكبة

(الجزيرة)

سباق الأخبار- الأمير فيليب شخصية الأسبوع ومهاجمة "نطنز" حدثه الأبرز

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

صنف خائنا في باكستان وبطلا في أميركا.. تعرف على مصير الطبيب الذي ساعد "سي آي إيه" في قتل بن لادن

شاكيل أفريدي محبوس انفراديا في سجن بإقليم البنجاب وسط باكستان (الأوروبية)

الصوم شاق لكن كسره ممنوع.. كيف دخل رمضان بيت أميركي مسيحي؟

منذ اللحظة التي اختارت فيها "أوليفيا" خوض التجربة دعمتها أسرتها بشكل واضح (الجزيرة)

حليف مهم ولكن.. بلينكن يرسم خطوط العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا

حديث بلينكن جاء في مؤتمر صحفي افتراضي بمركز الصحافة الأجنبية (رويترز)

مع أنها أكبر منتج له.. هذه الأسباب تدفع أميركا إلى شراء النفط من روسيا

الواردات الأميركية من النفط الروسي بلغت أعلى مستوى لها في 10 سنوات (رويترز)