21:08

حياة ذكية- تعرف على تقنيات جديدة تحمي سيارتك من السرقة

سلطت حلقة (2021/4/28) من برنامج “حياة ذكية” الضوء على تطور وسيلة النقل الخامسة في العالم والمسماة “هايبر لوب”. تطور الروبوتات ودخولها عالم الترفيه. تقنيات جديدة تحمي السيارات من السرقة.