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21:08
حياة ذكية- تعرف على تقنيات جديدة تحمي سيارتك من السرقة
سلطت حلقة (2021/4/28) من برنامج “حياة ذكية” الضوء على تطور وسيلة النقل الخامسة في العالم والمسماة “هايبر لوب”. تطور الروبوتات ودخولها عالم الترفيه. تقنيات جديدة تحمي السيارات من السرقة.
28/4/2021
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