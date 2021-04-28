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تعرف على أهم الأوامر التنفيذية التي وقعها بايدن في 100 يوم

شرع جو بادين ومنذ دخول البيت الأبيض في توقيع سلسلة أوامر تنفيذية في مجالات عدة تهدف إلى إلغاء أوامر كان سلفه دونالد ترامب قد أقرها، وقد وقع في يومه الأول نحو 17 أمرا.